Все школы Ленобласти подключат к скоростному интернету до конца 2021 года

Об этом сообщил председатель регионального комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.
Соответствующие работы проводятся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». К текущему моменту Ленинградская область выполнила нормативы проекта более чем на 50%. Подключены 56% городских и 54% сельских школ.
В течение 2020 год скоростной интернет провели в 136 образовательных учреждений региона. Еще до пандемии Ленинградская область частично готова к системе дистанционного образования.
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