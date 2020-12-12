Все школы Ленобласти подключат к скоростному интернету до конца 2021 года

Об этом сообщил председатель регионального комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Соответствующие работы проводятся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». К текущему моменту Ленинградская область выполнила нормативы проекта более чем на 50%. Подключены 56% городских и 54% сельских школ.

В течение 2020 год скоростной интернет провели в 136 образовательных учреждений региона. Еще до пандемии Ленинградская область частично готова к системе дистанционного образования.