Все школы Ленобласти подключат к скоростному интернету до конца 2021 года

Автор: Сергей Агутин
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Об этом сообщил председатель регионального комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов.

Соответствующие работы проводятся в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». К текущему моменту Ленинградская область выполнила нормативы проекта более чем на 50%. Подключены 56% городских и 54% сельских школ.

В течение 2020 год скоростной интернет провели в 136 образовательных учреждений региона. Еще до пандемии Ленинградская область частично готова к системе дистанционного образования.

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