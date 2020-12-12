На пожаре в деревне Кривко погибли мужчина и женщина

Пожар охватил 64 квадратных метра частного дома, расположенного по улице Яблоневой в деревне Кривко Приозерского района Ленинградской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 11 декабря в 08:27. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 13:05.
При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки мужчины и женщины.
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12.12.2020 124