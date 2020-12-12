На пожаре в деревне Кривко погибли мужчина и женщина

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Пожар охватил 64 квадратных метра частного дома, расположенного по улице Яблоневой в деревне Кривко Приозерского района Ленинградской области.  

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 11 декабря в 08:27. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 13:05.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки мужчины и женщины.

Вам будет интересно
На пожаре в деревне Кривко погибли мужчина и женщина Приозерский район, Ленинградская область, Кривко
В селе Паша выгорели 140 квадратных метров дома – погиб человек
Пожар охватил 140 квадратных метров частного дома, расположенного на Лесной улице в селе Паша Волховского района Ленинградской области.   Сообщение о...
12.12.2020 124
Автор