На пожаре в деревне Кривко погибли мужчина и женщина

Пожар охватил 64 квадратных метра частного дома, расположенного по улице Яблоневой в деревне Кривко Приозерского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 11 декабря в 08:27. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 13:05.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки мужчины и женщины.