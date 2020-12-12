В Японии нашли судно, унесенное цунами в 2011 году

Автор: Сергей Агутин
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В Японии нашли рыбацкую лодку, унесенную цунами в 2011 году. Судно пропало из порта Кэсэннума в префектуре Мияги после Великого землетрясения в восточной части страны.

Лодку нашли возле острова Хатидзедзима в Тихом океан. Это в 650 километрах от Мияги. Порт приписки определили благодаря сохранившемуся номеру. За 10 лет нахождения в Тихом океане судно обросло ракушками, но не перевернулось.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Госдепартаменте США официально отказались подписать с Россией заявление о недопустимости ядерной войны.

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07.12.2020 450
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