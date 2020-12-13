Крупный пожар потушили в поселке Выборгского района Ленобласти.

В субботу, 12 декабря, на пепелище сгоревшего дома в поселке Кравцово в Выборгском районе Ленобласти обнаружили тело пожилой женщины. Об этом пишет «47news».

Пожар случился утром субботы, 12 декабря. Пламя тушили восемь человек и две единицы техники. Возгорание полностью ликвидировали в 10:16.

На месте ЧП спасатели нашли тело 73-летней пенсионерки. Известно, что у женщины было больное сердце и трудности с передвижением — ранее она перенесла три микроинсульта. Выясняются обстоятельства произошедшего.