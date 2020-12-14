На закрытие кинофестиваля «Окно в Европу» приехал Александр Дрозденко

Также на закрытие фестиваля присутствовал помощник президента Владимир Мединский.

В Выборге прошла торжественная церемония закрытия XXVIII Фестиваля российского кино «Окно в Европу».

На торжественном закрытие фестиваля присутствовали Александр Дрозденко и Владимир Мединский.

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