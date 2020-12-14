Музеи, театры и кинотеатры не будут работать в Карелии с 28 декабря по 3 января – власти

Музеи, театры и кинотеатры не будут работать в Карелии с 28 декабря по 3 января в целях нераспространения коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«С 28 декабря по 3 января приостанавливаются театрально-концертные мероприятия, киносеансы и работа музеев. Это делаем, чтобы избежать большого наплыва посетителей, в том числе из числа гостей республики. Затем музеи, кинотеатры и театры продолжат работать с ограничениями по количеству посетителей, так что у жителей республики будет возможность посетить выставки, любимые спектакли и кинопремьеры», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Парфенчиков также сообщил, что рестораны и кафе в республике 31 декабря должны закрыться в 00.00 мск, а 1 января — в 23.00 мск.

«Кафе, рестораны и бары по-прежнему не должны работать с 23:00 до 06:00, исключение — придорожные объекты общепита, вокзалы, гостиницы, хостелы, мотели и турбазы. Однако 31 декабря рестораны и кафе в средствах массового размещения должны закрыться в 00.00, а 1 января — в 23.00. При этом в часы работы там можно организовать развлекательные мероприятия при условии соблюдения соцдистанции не менее 1,5 метра», — написал он.

Глава Карелии также сообщил, что предлагается увеличить время работы торговых центров в предпраздничные дни.

«Чтобы максимально избежать предновогоднего ажиотажа в магазинах и торговых центрах мы предлагаем им увеличить время работы. А для того, чтобы жители республики могли заблаговременно запастись новогодними подарками и купить продукты к новогоднему столу, работодателям рекомендовано произвести выплату зарплаты за декабрь до 25 числа этого месяца», — отметил он.

По его словам, религиозным организациям рекомендовано организовать онлайн-трансляции праздничных богослужений, чтобы избежать большого скопления верующих в храмах республики.

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