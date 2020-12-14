На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 14 декабря будет ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, реверсивное движение, ППР (мост через р. Полевая).
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка дорожных знаков в осевой;
- км 637 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 10-12 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- ТрР км 28 ограничение скорости движения в сторону Керро с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 52-54 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 107 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка в/о лотков.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 39-40 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 17:00, ремонт МБО;
- км 74 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 17:00, ремонт МБО.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 518 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации а/б покрытия.