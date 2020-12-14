На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 14 декабря будет ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 169-170 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00, реверсивное движение, ППР (мост через р. Полевая).

М-10 «Россия»: 

  • км 593-674 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 593-674 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  мойка дорожных знаков в осевой;
  • км 637 ограничение скорости  движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00,  ремонт обочины.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 10-12 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • ТрР км 28  ограничение скорости движения в сторону Керро с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • км 52-54 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 107 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  установка в/о лотков.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:  

  • км 39-40  ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 17:00, ремонт МБО;
  • км  74 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 17:00, ремонт МБО.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 518 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ликвидация деформации а/б покрытия.
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