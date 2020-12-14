Флейтистка из Отрадного и ударник из Всеволожска стали лучшими в Ленобласти

Обладателями Гран-при областного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах в 2020 году стали Анна Резанович и Илья Разыграев

Всего в конкурсе приняли участие 58 учащихся из 15 школ искусств Выбогского, Волосовского, Всеволожского, Кировского, Тосненского, Киришского, Ломоносовского, Тихвинского, Подпорожского районов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, юные ленинградские музыканты получили дипломы Лауреатов II степени на Общероссийском конкурсе «Молодые дарования России». Дипломы получили флейтистка Анна Резанович в номинации «оркестровые духовые и ударные инструменты» и Валерия Цветкова — в номинации «народные и национальные инструменты» за игру на домре.