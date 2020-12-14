«Ясно. Янино» встречает жителей новым детским садом

В жилом квартале в Янино построен детский сад на 200 мест. Строительство его велось по программе «Соцобъекты в обмен на налоги», открытие планируется в апреле 2021 года.

Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод дошкольного учреждения в эксплуатацию, впереди — процедуры регистрации права собственности на объект и лицензирование на осуществление образовательной деятельности.

Это второй из семи детских садов в Янино, которые планируется построить по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» до 2026 года.

Напомним, что для зачисления ребенка в детский сад необходимо подать заявление на Едином портале госуслуг, Региональном портале госуслуг, портале «Образование в Ленобласти», в МФЦ или в органе местного самоуправления, на территории которого расположен детский сад.

На строительство соцобъектов в Ленобласти в 2020 году выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу.