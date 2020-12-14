Капремонт в Ленобласти выполнен на 80% от плана на 2020 год

Работы по капитальному ремонту приняли во Всеволожском, Лужском, Волховском и Гатчинском районах.

На сегодняшний день полностью выполнено 964 вида работ по ремонту домов — порядка 80% от плана на 2020 год. Напомним, в Ленинградской области полностью завершены работы по капремонту сетей теплоснабжения и замене лифтов, которые были запланированы на 2020 год.

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Также в регионе продолжается программа расселения аварийного жилья. Специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. На новую программу 2019-2024 годов уже предусмотрено финансирование свыше 11 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.