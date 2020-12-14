Суммарно регион получил 1500 комплектов препарата.

Ленинградская область получила очередную партию отечественной вакцины от коронавирусной инфекции: в регион поступило 1000 комплектов «Спутник-V». Об этом пишет телеграм-канал регионального правительства.

Тестовая поставка вакцины произошла еще в середине сентября — тогда область получила 42 дозы. Затем, уже в начале декабря, пришло 500 комплектов из основной поставки. Итого было доставлено 1500 комплектов лекарства по соглашению с Минздравом.

В первую очередь препарат получат граждане, находящиеся в особой группе риска — медики и учителя.