В строительном комитете Ленобласти подозревают, что застройщик имеет к нему прямое отношение.

В Мурино завершились работы на ЖК «Сокол». Однако дольщики не торопятся въезжать в квартиры: во время работы комиссии Госстройнадзора выяснилось, что застройщик возвел дом не с теми метрами, которые заявлял при получении разрешения на строительство, а с куда большими. Об этом пишет «online47».

При этом девелопер не удосужился согласовать изменения в проекте — даже после предписания Госстройнадзора. Обеспокоенные дольщики подняли бунт и устроили своего рода перформанс: пришли к проблемному ЖК с плакатами с едкими высказываниями в адрес областных властей и просьбами о помощи у Папы Римского. Ко всему прочему, протестующие принесли на импровизированную акцию целый диван — как символ отсутствия жилья, в которое его можно было бы поставить.

В строительном комитете Ленобласти уверены, что над «душераздирающей» акцией с диваном постарался сам застройщик. Теперь областным властям предстоит заставить его правильно оформить документы.