Такое решение сегодня, 14 декабря, приняла администрация Гатчинского района из-за несоблюдения процедуры подготовки и проведения слушаний.
В частности, разработчик проекта не предоставил в отраслевой комитет техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин уточнил, техническое задание организаторов слушаний не было согласовано с комитетом, что противоречит процедуре.
“Письмо об этом мною было направлено в адрес администрации Гатчинского района. Правительство Ленинградской области поддерживает позицию местных жителей и считает нецелесообразным расширение мощностей полигона”, – прокомментировал Ильин.