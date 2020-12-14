Такое решение сегодня, 14 декабря, приняла администрация Гатчинского района из-за несоблюдения процедуры подготовки и проведения слушаний.

В частности, разработчик проекта не предоставил в отраслевой комитет техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду. Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин уточнил, техническое задание организаторов слушаний не было согласовано с комитетом, что противоречит процедуре.