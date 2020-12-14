В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что люди редко упоминают все, что связано с коронавирусом, в своих письмах с новогодними пожеланиями.

В пресс-службе Деда Мороза рассказали, сказалась ли коронавирусная пандемия на новогодних желаниях россиян. Как выяснилось, COVID-19 в письмах к Деду Морозу практически не фигурирует, передает «РИА Новости».

«Очень интересная особенность, дорогие друзья, то, что я читаю очень много писем, которые приходят от ребят. Практически ни в одном письме не упоминается пандемия COVID. То есть, никаких желаний, связанных с пандемией, с разработкой вакцины в письмах нет. То есть, это такое проходящее временное явление», — рассказал Дед Мороз в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что в основном дети просят у него новые игрушки, смартфоны, конструкторы, а взрослые — здоровье, счастье, стабильную работу и семью.