Власти Петербурга хотят увеличить фонд арендного жилья с низкой стоимостью найма

В Смольном заявили о намерении профинансировать дополнительное строительство домов для последующей их сдачи в аренду семьям по заниженной стоимости.

Уже в следующем году 148 семей могут улучшить свои жилищные условия. Все благодаря развитию фонда арендного жилья в Северной столице. В рамках проекта планируется дополнительно построить четыре «наемных» дома.

На данный момент в городе уже построены три «наемных» жилых дома, предназначенных для социального найма. В них сейчас проживает 214 семей. Стоимость квартир в таких домах сильно ниже рыночной – от 8500 рублей за однушку и 16 000 за трехкомнатную.