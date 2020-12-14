Фото: на Обуховском проспекте произошло ДТП. Виновник скрылся с места аварии

В понедельник, 14 декабря на проспекте Обуховской обороны лихач повредил бампер Хёндэ Солярис и скрылся с места ДТП.

Информация о происшествии появилась в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте». Инцидент произошел во второй половине дня. Как отметили в посте, синяя иномарка двигалась с большой скоростью и снесла бампер автомобиля пострадавшего. После этого лихач продолжил движение и скрылся.

В ГУ МВД по городу и области сообщили, что пострадавших нет. Виновника ДТП уже ищут.