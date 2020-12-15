Губернатор Санкт-Петербурга поручил усилить проверки ресторанов и кафе в новогодние праздники

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки ресторанов, кафе и баров на соблюдение введённых из-за коронавируса ограничений в новогодние праздники, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«В период новогодних праздников проверки заведений общественного питания в Санкт-Петербурге будут усилены. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства», — говорится в сообщении.

Беглов также поручил усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте.

Отмечается, что с 1 декабря комитет по контролю за имуществом проверил 561 объект торговли, общественного питания, бытовых, косметических, гостиничных и иных услуг. Рейды по проверке соблюдения ведённых в городе ограничительных мер проводят сотрудники отраслевых комитетов Санкт-Петербурга совместно с представителями Роспотребнадзора, полиции, Следственного комитета.

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Согласно распоряжению властей, бары и рестораны в Санкт-Петербурге работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.