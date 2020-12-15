Животные прошли ветеринарный контроль в петербургском аэропорту Пулково.

В субботу, 12 декабря, в Ленинградскую область прибыли сразу четыре экзотических животных — три мангуста, какаду и тамарин. Их привезли из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило индивидуальному предпринимателю из Ленобласти, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Сперва животных доставили в Пулково, где они прошли ветеринарный контроль. Никаких нарушений при их перевозке не обнаружили, поэтому они смогли без лишних проблем продолжить свое путешествие.