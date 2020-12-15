В новогодние праздники Леноблводоканал перейдет на усиленный режим работы

В новогодние и рождественские праздники аварийные бригады и диспетчерские службы будут работать круглосуточно.

Пресс-служба Леноблводоканала сообщает, что в каждом районе присутствия и на центральном складе подготовлены аварийные запасы оборудования. На объектах проводятся проверки, разработаны регламенты экстренных устранений аварий в максимально короткие сроки — более 50% аварий устраняются в срок до двух часов.

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Более того, большая часть аварий устраняется без отключения холодного водоснабжения. Если аварию невозможно ликвидировать без отключения ХВС, то Леноблводоканал организуют для жителей подвоз воды.