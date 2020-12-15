В новогодние праздники Леноблводоканал перейдет на усиленный режим работы

В новогодние и рождественские праздники аварийные бригады и диспетчерские службы будут работать круглосуточно.
Пресс-служба Леноблводоканала сообщает, что в каждом районе присутствия и на центральном складе подготовлены аварийные запасы оборудования. На объектах проводятся проверки, разработаны регламенты экстренных устранений аварий в максимально короткие сроки — более 50% аварий устраняются в срок до двух часов.
Вам будет интересно
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить проверки ресторанов, кафе и баров на соблюдение введённых из-за коронавируса ограничений в новогодние праздники,...
15.12.2020 89
Более того, большая часть аварий устраняется без отключения холодного водоснабжения. Если аварию невозможно ликвидировать без отключения ХВС, то Леноблводоканал организуют для жителей подвоз воды.