До конца недели в Ленобласти 500 медиков пройдут вакцинацию от коронавируса

В Ленинградской области продолжается массовая вакцинация населения и сотрудников больниц от Covid-19.

О дополнительной вакцинации нескольких сотен медиков региона сообщила Елена Хорькова, главный внештатный специалист- эпидемиолог комитета по здравоохранению Ленобласти.

«На сегодняшний день мы прививаем медицинских работников — это группа высокого профессионального риска заражения. В первую очередь, те, которые работают в перепрофилированных стационарах с пациентами с COVID-19», — отметила Елена Хорькова.

Также она сообщила, что Ленобласть уже получила 1,5 тысячи единиц вакцины. На текущий момент осталось всего 124 дозы.