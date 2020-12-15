Международное сотрудничество передовых стран позволило найти способ лечения кальцинированного аортального стеноза. Ранее такой диагноз ставил на жизни пациента крест.

Работа в данном направлении длилась почти 15 лет. В конечном итоге ученые нашли лекарство от страшного заболевания, а также научились его диагностировать.

Кальцинированный аортальный стеноз характеризуется скоплением кальция в сосудах, что приводит к сужению аорты. Итогом этого становится сердечная недостаточность. Ученые- медики выяснили, какие именно гены влияют на развитие патогенов болезни.