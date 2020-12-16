Отели Санкт-Петербурга в праздники будут кормить туристов только в номерах – Комтуризма

Рестораны и кафе при гостиницах Санкт-Петербурга в новогодние праздники смогут предложить своим постояльцам питание только в номерах, при этом дополнительных ограничений для отелей в городе не вводится, заявил глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
В Санкт-Петербурге в связи сростом заболеваемости коронавирусом с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания навынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках.
Он добавил, что сейчас власти города решают вопрос по организации уличного питания.