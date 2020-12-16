Число аннулированных туров в Санкт-Петербург на каникулы составляет 70-95% — комитет по туризму

Число аннулированных туров в Петербург на новогодние каникулы на фоне усиления антикоронавирусных ограничений составляет 70-95%, заявил глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

В Санкт-Петербурге в связи сростом заболеваемости коронавирусом с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, зоопарк.

«Безусловно, из-за дополнительных ограничений, которые были введены в Санкт-Петербурге, туристический поток в город сильно упал. Делать выводы по объёму такого сокращения пока рано. К огромному сожалению, пик шторма пандемии у нас, как и во многих странах мира и регионах России, пришёлся на новогодние каникулы. Мы надеялись на то, что вторая волна не будет такой продолжительной и не захватит новогодние каникулы, но ситуация сложилась по худшему сценарию», — прокомментировал ситуацию собеседник.

По мнению главы комитета, делать какие-то выводы пока сложно, так как эпидемиологическая ситуация меняется каждый день, что сказывается на желании людей вообще ехать куда-либо.

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