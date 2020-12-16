Число аннулированных туров в Санкт-Петербург на каникулы составляет 70-95% — комитет по туризму

Число аннулированных туров в Петербург на новогодние каникулы на фоне усиления антикоронавирусных ограничений составляет 70-95%, заявил глава Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.
В Санкт-Петербурге в связи сростом заболеваемости коронавирусом с 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. До 29 декабря, а также с 4 января по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск). Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки и обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, зоопарк.
«Безусловно, из-за дополнительных ограничений, которые были введены в Санкт-Петербурге, туристический поток в город сильно упал. Делать выводы по объёму такого сокращения пока рано. К огромному сожалению, пик шторма пандемии у нас, как и во многих странах мира и регионах России, пришёлся на новогодние каникулы. Мы надеялись на то, что вторая волна не будет такой продолжительной и не захватит новогодние каникулы, но ситуация сложилась по худшему сценарию», — прокомментировал ситуацию собеседник.
По мнению главы комитета, делать какие-то выводы пока сложно, так как эпидемиологическая ситуация меняется каждый день, что сказывается на желании людей вообще ехать куда-либо.
«Это «идеальный шторм», когда сложилась совокупность сразу нескольких негативных факторов. Причём это происходит во многих странах мира. Еще во время первой волны, когда мы просчитывали возможные сценарии, то делали прогноз, что в целом по 2020 году падение турпотока в Санкт-Петербург составит 60-80% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас идёт большое количество аннуляций и переносов туров, поэтому очень трудно сказать, какая будет загрузка. Пока коллеги в турбизнесе говорят о том, что количество аннулированных туров в разных компаниях составляет от 70% до 95% от проданных туров», — сказал Корнеев.