Зимние каникулы в школах Санкт-Петербурга продлевать не будут – власти

Зимние каникулы в школах Санкт-Петербурга не планируется продлевать, сообщает городской комитет по образованию.

По данным комитета, в социальных сетях распространялась недостоверная информация о якобы принятом решении, о продлении в Санкт-Петербурге зимних каникул.

«Комитет по образованию напоминает, что зимние каникулы начнутся 28 декабря и закончатся 10 января. Занятия в петербургских школах возобновятся после окончания каникул — 11 января», — сообщает комитет на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Комитет по образованию просит жителей Санкт-Петербурга пользоваться проверенными источниками информации.