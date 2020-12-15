В школах Ленобласти откроется еще 68 «Точек роста», цена вопроса — 106,7 млн рублей

Средства на открытие образовательных центров Ленобласти выделило правительство РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование»

На оборудование на базах школ «Точек Роста» в течение трех лет планируется потратить 71,5 млн рублей из федерального бюджета и 35,2 млн рублей из областного. 24 «Точки роста» появятся в 2021 году, 22 – в 2022 и еще столько же – в 2023 году.

На эти средства будет закуплено современное оборудование, необходимое для преподавания химии, физики и биологии.

На сегодняшний день в Ленобласти успешно функционирует 51 «Точка роста», 23 из которых открылись в 2020 году, к 2023 году их станет уже 119. Центры «Точка роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Как уже ранее писал ivbg.ru, на инвестиции в образование в 47 регионе предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.