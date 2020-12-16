За неделю с гриппом и ОРВИ в Ленобласти госпитализированы 36 человек

Из числа госпитализированных — 16 детей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ленобласти.

В настоящее время заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения находится ниже порогового значения. За неделю, с 7 по 13 декабря, госпитализированы 36 человек, среди них – 16 детей. Наиболее высокая заболеваемость отмечена среди детей в возрасте 3-6 лет.

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В ведомстве напоминают, что не следует заниматься самолечением, а при первых признаках проявления заболевания вызывать врача на дом для получения адекватного лечения.