Водитель Volkswagen ударил ножом молодого человека из-за парковки в Мурино

Полиция Всеволожского района 15 декабря возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 48-летнего жителя Васильевского острова.

Возле станции метро «Девяткино» в Мурино этот мужчина устроил громкий скандал с 18-летним молодым человеком из-за парковки Volkswagen Polo. В ходе ссоры агрессор достал нож и ударил им оппонента.

Удар пришелся в область правой руки и задел лишь палец. Установлено, что в 2019 году агрессора судили за угрозу убийством.