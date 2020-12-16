В парке Монрепо восстановили сломанный вандалами почтовый ящик Тимофея

Ранее ivbg.ru рассказывал, что семилетний Тимофей затеял переписку с посетителями выборгского парка “Монрепо”, но спустя несколько месяцев неизвестные украли почтовый ящик, а письма разорвали.
В минувшие выходные Тимофей с дедушкой и сестренкой повесили на прежнее место новый почтовый ящик.
“Как рассказали дети, это ручная работа, делали все вместе, очень старались, поэтому надеются, что почту никто не сломает. И внутри уже лежат письма. А это значит, что сказочная игра продолжается!” — пишут сотрудники парка.