В парке Монрепо восстановили сломанный вандалами почтовый ящик Тимофея

Автор: Гузель Галимова
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Ранее ivbg.ru рассказывал, что семилетний Тимофей затеял переписку с посетителями выборгского парка “Монрепо”, но спустя несколько месяцев неизвестные украли почтовый ящик, а письма разорвали.

В минувшие выходные Тимофей с дедушкой и сестренкой повесили на прежнее место новый почтовый ящик.

“Как рассказали дети, это ручная работа, делали все вместе, очень старались, поэтому надеются, что почту никто не сломает. И внутри уже лежат письма. А это значит, что сказочная игра продолжается!” — пишут сотрудники парка.
В парке Монрепо восстановили сломанный вандалами почтовый ящик Тимофея почтовый ящик, парк Монрепо, Выборгский район, Выборг
В парке Монрепо восстановили сломанный вандалами почтовый ящик Тимофея почтовый ящик, парк Монрепо, Выборгский район, Выборг
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