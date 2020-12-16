Александр Дрозденко наградил лучших в сфере СМИ

Гран-при конкурса за лучшую журналистскую работу 2020 года получил коллектив радиоканала «Радио Тихвин». Победители получили из рук губернатора копию памятника князьям Рюрику и Олегу.

«В условиях пандемии вы дали возможность читателям оперативно получать проверенную информацию о решениях, которые принимало правительство Ленобласти по борьбе с пандемией и ее последствиями во всех сферах — в здравоохранении, образовании, экономике», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Лауреатами премии правительства Ленобласти в сфере журналистики 2020 года стали блогер-биолог Павел Глазков, радиоканал «Балтийский Берег — FM». Полный список доступен по ссылке. Обладателем специального приза от заместителя председателя Государственной Думы Игоря Ананских «Энергичное перо» стала главный редактор телеканала «Свирьинфо» Татьяна Догадина за медиапроект «Победители».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2020году Генеральный директор телеканала “ЛенТВ24” Олег Черных получил премию «Медиа-менеджер России-2020» за внедрение нового бренда. Телеканал “ЛенТВ24” начал свое вещание в 2019 году и за это время стал важной интерактивной площадкой Ленобласти, где обсуждаются самые важные вопросы региона.