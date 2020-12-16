Пенсионерка из Сестрорецка за 500 тыс. рублей «спасла» сына от тюрьмы за несуществующее ДПТ

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В полицию 15 декабря обратилась 86-летняя жительница Сестрорецка. Она стала жертвой мошенника.

Ей позвонил неизвестный, представившийся полицейским, и заявил, что по вине ее 66-летнего сына погибла женщина. Пенсионерка поверила.

За «освобождение от уголовной ответственности» мошенник запросил 500 тысяч рублей. Он довез женщину на такси до отделения банка. Там пенсионерка сняла с карты указанную сумму.

Вам будет интересно
Пенсионерка из Сестрорецка за 500 тыс. рублей «спасла» сына от тюрьмы за несуществующее ДПТ Сестрорецк, Санкт-Петербург, Мошенничество в Санкт-Петербурге
Видео: жительница Мурино пугала дочерей секс-игрушками и довела их до нервного истощения
В полицию Всеволожского района обратилась бабушка девочек в возрасте 14 и 9 лет. По ее словам, воспитанием сестер занимается она,...
16.12.2020 117
Автор