Пенсионерка из Сестрорецка за 500 тыс. рублей «спасла» сына от тюрьмы за несуществующее ДПТ

В полицию 15 декабря обратилась 86-летняя жительница Сестрорецка. Она стала жертвой мошенника.

Ей позвонил неизвестный, представившийся полицейским, и заявил, что по вине ее 66-летнего сына погибла женщина. Пенсионерка поверила.

За «освобождение от уголовной ответственности» мошенник запросил 500 тысяч рублей. Он довез женщину на такси до отделения банка. Там пенсионерка сняла с карты указанную сумму.