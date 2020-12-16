У жителя Тосненского района изъяли почти 60 кг наркотиков

Полицейские ликвидировали в Тосненском районе нарколабораторию: изъяли 59 килограммов наркотиков и задержали 54-летнего неработающего местного жителя.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в частном доме в Лисинском сельском поселении были обнаружены и изъяты несколько пакетов с наркотическим средством общей массой около 59 кг, химическое оборудование, три карабина и несколько десятков патронов. Известно, что мужчина сам занимался изготовлением и продажей наркотиков оптовыми партиями, передавая свой товар клиентам из рук в руки.

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Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются каналы поставки наркотиков и все факты противоправной деятельности. Мужчина заключен под стражу.