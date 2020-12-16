В Петербурге новый рекорд по госпитализированным с Covid-19

За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге было госпитализировано больше тысячи человек. Руководство города назвало причину бедствия.

Комитет по здравоохранению сообщил, что минувшие сутки в Петербурге в стационары поступило 1025 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Это новый рекорд за все время распространения заразы. Ведомство сообщило, что количество заболевающих увеличивается с каждым разом и теперь прирост составляет 12 %.

Правительство города заявило, что причиной резкого роста инфицированных стали массовые мероприятия: