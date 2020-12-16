Дрозденко наградил журналистов премиями правительства Ленобласти

Губернатор выразил отдельную благодарность представителям прессы за освещение празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В среду, 16 декабря, в Ленинградской области прошла церемония награждения лучших журналистов. Представители прессы получили награды из рук губернатора Александра Дрозденко.

«В условиях пандемии вы дали возможность читателям оперативно получать проверенную информацию о решениях, которые принимало правительство Ленинградской области по борьбе с пандемией и ее последствиями во всех сферах — в здравоохранении, образовании, экономике», — отметил глава региона. Особую благодарность он выразил за освещение 75-летия победы в Великой Отечественной Войне, подчеркнув, что область достойно провела этот праздник даже при коронавирусных ограничениях.