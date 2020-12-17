Новый атомный ледокол «Чукотка» заложен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге

Четвёртый серийный российский атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 заложен в среду на «Балтийском заводе».

«Название нового ледокола продолжает традицию имянаречения морских судов Росатомфлота, согласно которой названия выбираются из географических наименований объектов Северного морского пути или повторяют имена легендарных советских атомных ледоколов типа «Арктика», выведенных из эксплуатации», — говорится в материалах судозавода.

Заказчиком является госкорпорация «Росатом».

«Название этой ледокольной серии звучит для нас, для атомщиков, осваивающих Северный морской путь, буквально как музыка… У нас крайне серьёзные задачи в будущем году — это сдача «Сибири», первого серийного ледокола», — сказал на церемонии закладки ледокола глава «Росатома» Алексей Лихачев.

В октябре самый мощный в мире головной универсальный атомоход «Арктика» проекта 22220, построенный на «Балтийском заводе», был передан Росатому и официально вошёл в состав российского атомного флота. Сейчас на «Балтзаводе» строят три серийных атомохода проекта 22220 – «Сибирь», «Урал» и заложенный в мае этого года ледокол «Якутия».

Атомоходы проекта 22220 оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 мегаватт. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

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Атомоходы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, они смогут проводить караваны судов, пробивая лёд толщиной до трех метров. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьём с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.