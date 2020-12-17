Новый атомный ледокол «Чукотка» заложен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге

Четвёртый серийный российский атомный ледокол «Чукотка» проекта 22220 заложен в среду на «Балтийском заводе».
Заказчиком является госкорпорация «Росатом».
В октябре самый мощный в мире головной универсальный атомоход «Арктика» проекта 22220, построенный на «Балтийском заводе», был передан Росатому и официально вошёл в состав российского атомного флота. Сейчас на «Балтзаводе» строят три серийных атомохода проекта 22220 – «Сибирь», «Урал» и заложенный в мае этого года ледокол «Якутия».
Атомоходы проекта 22220 оснащены двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 мегаватт. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Атомоходы проекта 22220 нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, они смогут проводить караваны судов, пробивая лёд толщиной до трех метров. Эти ледоколы будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьём с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.