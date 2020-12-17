Крупная нарколаборатория ликвидирована в Ленинградской области – подробности

Сотрудники полиции задержали 54-летнего неработающего жителя Тосненского района Ленинградской области по подозрению в производстве и сбыте наркотического средства метамфетамина и ликвидировали его лабораторию, где изъяли около 60 килограммов наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, как стало известно из оперативной информации, задержанный занимался изготовлением и продажей синтетических наркотиков оптовыми партиями, передавая свой товар клиентам из рук в руки.
Главным следственным управлением ГУМВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (Покушение), части 5 статьи 228.1 УК России (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).