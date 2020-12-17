Крупная нарколаборатория ликвидирована в Ленинградской области – подробности

Сотрудники полиции задержали 54-летнего неработающего жителя Тосненского района Ленинградской области по подозрению в производстве и сбыте наркотического средства метамфетамина и ликвидировали его лабораторию, где изъяли около 60 килограммов наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе обыска, проведённого по месту жительства подозреваемого в Лисинском сельском поселении, в частном доме обнаружено несколько пакетов с наркотическим средством метамфетамином общей массой около 59 килограммов, а также химическое оборудование. Изъяты три карабина и несколько десятков патронов», — сказала Волк.

По ее словам, как стало известно из оперативной информации, задержанный занимался изготовлением и продажей синтетических наркотиков оптовыми партиями, передавая свой товар клиентам из рук в руки.

«Устанавливаются каналы поставки наркотиков и все факты противоправной деятельности указанного гражданина, а также его возможных соучастников», — добавила Волк.

Главным следственным управлением ГУМВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (Покушение), части 5 статьи 228.1 УК России (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Вам будет интересно У жителя Тосненского района изъяли почти 60 кг наркотиков Полицейские ликвидировали в Тосненском районе нарколабораторию: изъяли 59 килограммов наркотиков и задержали 54-летнего неработающего местного жителя. Как сообщила официальный представитель МВД... 16.12.2020 103