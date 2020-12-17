Время в пути по ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут

Время в пути по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут, сообщил заместитель гендиректора РЖД Сергей Кобзев.

Ранее сообщалось, что время по ВСМ между двумя городами составит порядка 2 часов. «Время в пути между столицами сократится до 2 часов 15 минут», — сообщил Кобзев в среду на совещании в Совете Федерации.

В презентации Кобзева, представленной в ходе выступления, уточнятся, что это время в пути без учёта остановок.

«Москва и Санкт-Петербург фактически будут находиться, как мы говорим, в едином двухчасовом поясе агломерационной доступности. Это уже сложившаяся мировая практика крупных агломераций. При этом график движения поездов будет предусматривать подключение к этой высокоскоростной магистрали городов Твери, Клина, и для нас очень существенным элементом является — город Великий Новгород», — продолжил замгендиректора компании.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД ведут разработку проектной документации ВСМ Петербург — Москва в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

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Ориентировочная стоимость дороги в разное время оценивалась в 1,5-1,7 триллиона рублей. Строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планировалось начать в 2022 году и завершить к 2027 году. По предварительным подсчётам, пассажиропоток новой линии к 2030 году составит 23,3 миллиона человек.