Завод в Санкт-Петербурге поможет восстановить сгоревшие часы собора Нотр-Дам

Часовой завод «Ракета» в Санкт-Петербурге примет участие в восстановлении монументальных часов в соборе Парижской Богоматери после пожара, сообщает предприятие в среду.

«Инженеры «Ракеты» уже начали изучать конструкцию механизма часов в соборе Парижской Богоматери, чтобы понять, какие детали они смогут разработать на часовом заводе… в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Ракета», во Франции сейчас нет технологии выпуска монументальных часов, тогда как петербургское предприятие имеет опыт разработки и производства самого большого механизма в мире — монументальных часов в атриуме ЦДМ в Москве. Этот механизм размером шесть на семь метров весит четыре с половиной тонны и состоит из более 5 тысяч деталей, изготовленных из стали, алюминия, титана и покрытых золотом.

Как сообщалось, в конце ноября рабочие закончили демонтаж строительных лесов, окружавших шпиль собора Парижской Богоматери во время пожара более полутора лет назад. Конструкция строительных лесов общим весом 200 тонн состояла из 40 тысяч фрагментов, высота половины из них превышала несколько десятков метров. Во время пожара части конструкции расплавились и оказались спаянными между собой. Работы по их удалению, необходимые для начала восстановления собора, начались 8 июня.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством.

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