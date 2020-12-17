Введение дополнительных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге пока не планируется – власти

Введение дополнительных ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге не планируется, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

«Несмотря на непростую ситуацию, следует отметить наметившуюся тенденцию стабилизации заболеваемости COVID-19, еженедельный прирост заболеваемости составил 1,1%. По данным Роспотребнадзора, ежедневно выявляется 3,7-3,8 тысячи случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки установлено 3758 новых случаев, что меньше данных, зафиксированных ранее. Значительную роль в этом сыграли ранее ведённые ограничительные меры. В настоящее время их достаточно. Но ситуация может измениться. Хочу подчеркнуть, что введение дополнительных ограничений на сегодняшний день не планируется», — сказал он на видео, распространённом пресс-службой администрации губернатора города.