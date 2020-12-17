Медики Ленобласти обсудили, чем коронавирус отличается от вирусной пневмонии

Как лечить заболевание, если нет пневмонии и не заразить близких, а также другие важные вопросы обсудили Виктория Шутова и инфекционист Кировской межрайонной больницы Дмитрий Щукарев

Виктория Шутова врач скорой помощи и по совместительству директор благотворительного фонда «Дикони» в Выборге ранее рассказала, что нужно делать, чтобы предотвратить распространение инфекции. Обращение она опубликовала во “Вконтакте”. Виктория Шутова рассказала, что если нет возможности купить маску в аптеке, можно сшить самим многоразовую. Так она и поступила.