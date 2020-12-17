Второй дом всеволожского долгостроя ЖК «Радужный» завершен

Дом вместо АО «ГлавСтройКомплекс» завершал донор – компания «Гарантъ» по соглашению с администрацией Ленинградской области.

Комитет Госстройнадзора выдал заключение о соответствии для дома 6.6 ЖК «Радужный» во Всеволожске. Дом построен в соответствии с проектом, подключен к сетям. В ближайшее время в комитет будет направлено заявление о выдаче акта ввода в эксплуатацию.

«Гарантъ» уже достроил корпус 6.1 ЖК «Радужный», где квартиры получили 287 человек. Во втором доме продана 381 из 382 квартира.

АО «ГлавСтройКомплекс» год назад был признан банкротом. По заявлению Фонда защиты прав дольщиков суд ввёл процедуру конкурсного производства. Конкурсным управляющим назначен Борис Латышев. Соглашение с компанией «Гарантъ», которую для достройки проблемного ЖК пригласил глава Ленобласти, заключено весной 2019 года, активные работы начались летом, в качестве компенсации бюджет региона в сентябре выкупил детский сад «Гарантъ» в его проекте в микрорайоне «Южный».

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Напомним, что наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленобласти уже были приняты решения в отношении 56 домов: по 13 домам приняты решения о выплате компенсаций, по 43 домам приняты решения о достройке, общая сумма финансирования — 7,35 млрд рублей. Ранее мы рассказывали, что девять долгостроев в Ленобласти достроят или вернут деньги дольщикам.

Отметим, что Ленобласть стала первым регионом России, в котором создан Фонд помощи дольщикам. Администрация Ленобласти своевременно и в полном объеме передала информацию о всех проблемных домах, которые можно завершить с помощью механизмов Фонда, а также свои пожелания. Ранее поправками в бюджет 2019 года на те же цели было выделено 800 млн рублей, затем добавили еще два млрд рублей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти в 2019 году завершили строительство 22 домов-долгостроев. Свои долгожданные квартиры получили более 4,5 тыс человек.