В Кудрово и Мурино появятся удаленные рабочие места службы занятости

Окна откроются в МФЦ, куда за направлениями на работу будут приглашать безработных по предварительной записи.

«Первичное обращение в службу занятости остается дистанционным — через интернет-портал «Работа в России». Для постановки на Биржу труда жителям Кудрово и Мурино нужно будет обратиться во Всеволожский филиал. Услуга по подбору работы для тех, кто уже признан безработными, будет предоставляться на этих удаленных рабочих местах в МФЦ», — прокомментировала председатель комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

Сегодня в Кудрово и Мурино зарегистрирована треть всех безработных в Ленобласти — это более 10 тысяч человек.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.