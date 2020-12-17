У президента спросили, что он думает о подобных расследованиях.

Во время ежегодной пресс-конференции у российского президента Владимира Путина спросили, что он думает о недавних публикациях зарубежных изданий The Insider, Bellingcat и CNN. Так, в их материалах утверждается, якобы сотрудники ФСБ имели отношение к отравлению оппозиционера и блогера Алексея Навального.

Президент заявил, что ему известны «последние измышления» на эту тему.

«Если уж хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена (Навального) ко мне обратилась, я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию. В эту же секунду», — сказал Путин.