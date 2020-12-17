Вместе со скамейкой женщина зашла в трамвай.

Пожилая жительница Санкт-Петербурга попыталась украсть «Ленинградский диван» — так называются популярные в городе закругленные скамейки — прямо с Петроградки. Об этом пишет телеграм-канал «Питерская Булка».

Вместе со своей добычей она зашла в переполненный трамвай — где, однако, встретила серьезное сопротивление со стороны кондуктора. Последняя обвинила ее в неадекватности и потребовала покинуть салон транспортного средства вместе со скамейкой. После ожесточенного спора женщина повиновалась.