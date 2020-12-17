54 новых случая коронавируса выявили в Сосновом Бору за последние сутки

Всего с начала пандемии коронавирус подтвержден у 3 069 жителей Соснового Бора.

Как сообщает главный государственный врач города, по данным на 17 декабря зафиксировано 54 новых случая коронавируса. Всего в Сосновом Бору выздоровели 1 290 человек (+43 за сутки).

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В Ленобласти за последние сутки выявлены 226 новых случаев коронавируса. Статистика не учитывает информацию по Сосновому Бору из-за подчинения медицины атомграда к ФМБА.