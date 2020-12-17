Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Гатчиной — фото

Среди пострадавших есть дети.
Смертельное ДТП произошло сегодня днем, 17 декабря, в деревне Войсковицы Гатчинского района Ленобласти — столкнулись два легковых автомобиля. Один из них, судя по кадрам, вылетел в кювет.
Фото: 78.ru
В результате аварии погибли два человека, еще пятеро получили различные травмы, среди них двое детей. Некоторые оказались зажаты в салоне. На месте уже работают экстренные службы.
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