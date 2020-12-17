Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Гатчиной — фото

Среди пострадавших есть дети.

Смертельное ДТП произошло сегодня днем, 17 декабря, в деревне Войсковицы Гатчинского района Ленобласти — столкнулись два легковых автомобиля. Один из них, судя по кадрам, вылетел в кювет.

Фото: 78.ru

В результате аварии погибли два человека, еще пятеро получили различные травмы, среди них двое детей. Некоторые оказались зажаты в салоне. На месте уже работают экстренные службы.