Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Гатчиной — фото

Автор: Гузель Галимова
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Среди пострадавших есть дети.

Смертельное ДТП произошло сегодня днем, 17 декабря, в деревне Войсковицы Гатчинского района Ленобласти — столкнулись два легковых автомобиля. Один из них, судя по кадрам, вылетел в кювет.

Фото: 78.ru
Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Гатчиной - фото ДТП, Гатчинский район, Войсковицы, авария
Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Гатчиной - фото ДТП, Гатчинский район, Войсковицы, авария
Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Гатчиной - фото ДТП, Гатчинский район, Войсковицы, авария
Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Гатчиной - фото ДТП, Гатчинский район, Войсковицы, авария
Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Гатчиной - фото ДТП, Гатчинский район, Войсковицы, авария

В результате аварии погибли два человека, еще пятеро получили различные травмы, среди них двое детей. Некоторые оказались зажаты в салоне. На месте уже работают экстренные службы.

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Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Гатчиной - фото ДТП, Гатчинский район, Войсковицы, авария
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