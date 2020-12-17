Впервые за 400 лет петербуржцы увидят «слияние» Юпитера и Сатурна

В понедельник, 21 декабря, планеты Юпитер и Сатурн окажутся в теснейшем соединении. Последний раз подобное в наших широтах происходило в 1563 году.

Несмотря на то, что в реальности расстояние между этими двумя планетами будет примерно такое же, как от Юпитера до Солнца, однако для земного наблюдателя они сойдутся в одной точке. Правда, условия для наблюдения сейчас не лучшие, но все же реальные.

“Планеты проявятся на юго-западе после захода Солнца, около 17:00, и будут находиться на высоте 6,5° над горизонтом. Их будет видно около часа при условии абсолютно чистого неба, что, конечно, редкость для зимнего Петербурга”, — пишет Петербургский планетарий

В следующий раз столь тесное соединение Юпитера и Сатурна случится через 60 лет, но будет недоступно для наблюдений из-за близости к Солнцу.