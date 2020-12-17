Таможенники конфисковали 111 кг санкционных продуктов в Приморском районе Петербурга

На Долгоозерном рынке без документов торговали сырами и колбасами из Германии, Италии, Финляндии и Испании.

Таможенники и сотрудники транспортной прокуратуры изъяли 111 кг санкционки в Приморском районе Петербурга. По наводке сотрудники проверили Долгоозерный рынок. Там обнаружили колбасы, сыры и масла из Германии, Италии, Финляндии, Испании и других стран ЕС.

У продавцов не было документов и сертификатов. Они торговали продукцией в обход эмбарго. Санкционку изъяли, сообщает «Фонтанка». При этом не уточняется судьба продуктов. Обычно санкционку отправляют в печь.