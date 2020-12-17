Для жителей Выборга подготовили новогоднюю развлекательную программу

В канун Нового года и Рождества учреждения культуры анонсировали серию праздничных мероприятия для выборжан. На этот раз с рядом ограничений.

Выборгский район запланировал проведение целого ряда конкурсов, мастер-классов, открытых уроков и выставок. Однако из-за распространения Covid-19, сполна оценить старания руководства города не получится — мероприятия будут организованы с учетом требований к эпидемиологическим нормам.

Тем не менее, с 16 декабря в районном центре в библиотеке А. Аалто оборудована выставка «Волшебные мгновения Рождества». Она проходит в режиме офлайн при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Это одно из первых заработавших мероприятий новогодней кампаний Выборга.

С полной программой народных гуляний можно ознакомиться на сайте Выборгского района.