В Сосновом Бору увеличили количество коек в COVID-стационаре

В COVID-отделении Соснового Бора развернули дополнительные 20 мест для лечения пациентов с коронавирусом.

Теперь отделение сможет принимать до 85 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщает издание «Маяк. Сосновый Бор». В случае необходимости развернут и больше.

Вам будет интересно Населенные пункты Ленобласти, где 17 декабря выявлены 226 новых заражений COVID-19 Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции. Подробный список населенных пунктов и районов, в которых... 17.12.2020 414

За последние сутки в Сосновом Бору выявили 54 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 3 069 человек.