В Сосновом Бору увеличили количество коек в COVID-стационаре

Автор: Гузель Галимова
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В COVID-отделении Соснового Бора развернули дополнительные 20 мест для лечения пациентов с коронавирусом.

Теперь отделение сможет принимать до 85 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщает издание «Маяк. Сосновый Бор». В случае необходимости развернут и больше.

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17.12.2020 414

За последние сутки в Сосновом Бору выявили 54 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 3 069 человек.

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