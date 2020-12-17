В СИЗО № 5 на улице Арсенальной камеры осужденных украсили женскими портретами из Русского музея.
СИЗО-5 стало первым учреждением, где начала свою работу выставка «Женские образы в русском изобразительном искусстве». В камерах заключенных на стенах теперь будут висеть копии картин Карла Брюллова, Бориса Кустодиева, Михаила Нестерова и других авторов.
Акция является частью проекта по арт-терапии для психологической адаптации и культурному воспитанию оступившихся в жизни людей.
«Мы стараемся дать возможность посетить наш музей любым категориям граждан. Хотелось бы, чтобы те, кто будут смотреть эти полотна, думали не только о судьбах изображенных на них героинь, но и о сложных судьбах великих художников, вселяющих надежду, что рано или поздно трудности заканчиваются», — отметила Анна Цветкова, заместитель директора Русского музея.