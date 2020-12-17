В СИЗО № 5 на улице Арсенальной камеры осужденных украсили женскими портретами из Русского музея.

СИЗО-5 стало первым учреждением, где начала свою работу выставка «Женские образы в русском изобразительном искусстве». В камерах заключенных на стенах теперь будут висеть копии картин Карла Брюллова, Бориса Кустодиева, Михаила Нестерова и других авторов.

Акция является частью проекта по арт-терапии для психологической адаптации и культурному воспитанию оступившихся в жизни людей.